Sofia (dpa) – Heroin im Millionenwert hat die bulgarische Polizei an der Donaugrenze zu Rumänien beschlagnahmt. Die Beamten entdeckten in einem Lastwagen bei Widin mehr als 400 Kilogramm hochwertiges Heroin aus dem Iran. Der Wert: umgerechnet rund 32 Millionen Euro. Die Drogen waren zwischen Terrakottaplatten versteckt gewesen und sollten in die Niederlande geschmuggelt werden. Durch Bulgarien führt eine Route von Drogenschmugglern. 2016 und im April 2017 hatten Beamte schon jeweils 200 Kilogramm Heroin gefunden, versteckt in Tomatenpüree und Gewürzen.