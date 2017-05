Athen - Griechenland hat in Kooperation mit der europäischen Grenzschutzagentur Frontex seit Mittwoch 71 Migranten in die Türkei zurückgeschickt. Die Abschiebungen erfolgen im Rahmen des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei. Das Abkommen sieht vor, dass alle illegal in Griechenland eingereisten Schutzsuchenden in die Türkei abgeschoben werden. Für jeden zurückgeschickten syrischen Flüchtling darf ein anderer Syrer aus der Türkei legal und direkt in die EU einreisen.