Antalya - Außenminister Sigmar Gabriel hat überraschend seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu zu einem informellen Gespräch im südtürkischen Ferienort Antalya getroffen. Dabei sei es auch um "die schwierigen Themen und Erwartungen auf beiden Seiten" gegangen, hieß es in Twitter-Mitteilungen. Auf den mitgesendeten Fotos sind die beiden Minister leger gekleidet beim Spaziergang durch einen Park zu sehen. Der Besuch Gabriels in der Türkei wird als weiteres Signal der Entspannung in den angeschlagenen deutsch-türkischen Beziehungen gewertet.