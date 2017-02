Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel sieht die deutsch-türkischen Beziehungen durch die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel massiv belastet. Das Verhältnis beider Länder stehe gerade vor einer seiner größten Belastungsproben in der Gegenwart, sagte er in Berlin. Zuvor hatte Gabriel den türkischen Botschafter in Berlin ins Auswärtige Amt einbestellen lassen. Das Gespräch führte Staatssekretär Walter Lindner. Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam hatte ein Haftrichter in Istanbul gestern Abend Untersuchungshaft für Yücel angeordnet.