TTV Erdmannhausen Bunte Börse bietet den Besuchern jede Menge Unterhaltung

In der Küche wirbelt Hauswirtschaftschefin und TTV-Mutter Petra Weber mit vielen Müttern von Vereinsjugendlichen, damit der Nachschub an Essbarem nicht ausgeht. Besonders die selbst gebackenen Kuchen genießen in Erdmannhausen einen guten Ruf, was die hohe Zahl an Gästen belegt, die zum Kaffee kommen.

Sehr zufrieden mit dem Tag ist der TTV-Vereinsvorsitzende Joachim Weber. „Wir hatten beim Aufbau am Samstagabend Rekordbeteiligung und schafften es gemeinsam schneller als sonst.“ Das zeige, dass den Vereinsmitgliedern die Jugendarbeit etwas bedeute. Denn der Erlös des Flohmarkts fließe zu 100 Prozent in das Budget für den Nachwuchs. Ein Weg, den der TTV schon seit einigen Jahren konsequent beschreitet. „Das Wochenende war für uns ein echter Kraftakt, weil zeitgleich zum Flohmarkt auch die Jugend-Bezirksmeisterschaften in Bietigheim-Bissingen stattfanden.“ Der Dank gehe deshalb besonders an den Jugendleiter Matthias Hiller und an Michael Ruddat, die für den Verein Großes leisteten.

Dass der Hallenflohmarkt eine tolle Sache ist, findet auch Sabrina Stickel, Jugendspielerin des TTV. „Ich freue mich, dass der Verein so engagiert ist“, sagt sie, die auf dem Flohmarkt nach Büchern Ausschau hält. Der Lesestoff ist der 14-Jährigen wichtig als Gegenpol zum Einsatz im Mädchen-Team des TTV.