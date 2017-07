TTG Marbach/Rielingshausen Ein deutscher Vizemeister und zwei Aufsteiger werden gefeiert

Marbach-Rielingshausen - „Unter dem Strich können wir auf ein erfolgreiches Tischtennisjahr zurückblicken“, hob der Vorsitzende Markus Hoëcker anlässlich der Mitgliederversammlung der Tischtennisgemeinschaft (TTG) Marbach/Rielingshausen in seinem Rechenschaftsbericht hervor. Im Rahmen der Ehrungen wurde der Vorzeige-Athlet der TTG, Wilfried Hildebrandt, für seine Erfolge auf nationaler, auf baden-württembergischer und auf württembergischer Ebene ausgezeichnet. „Es ist unglaublich, dass wir mit Brett einen deutschen Vizemeister in unseren Reihen haben“, so der Vorsitzende. Hildebrandt erreichte in diesem Jahr an der Seite von Josef Seitz bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften einen herausragenden zweiten Platz im Doppel und legte im Mixed gleich noch mit der Bronzemedaille nach. Besonderen Dank sprachen die Verantwortlichen der TTG zudem Helmut Haas aus, der sich seit vielen Jahren mit großem persönlichem ehrenamtlichem Einsatz als Wettkampfschiedsrichter auf Verbandsebene und weit darüber hinaus engagiert.