TSV Murr Endspurt vor der Turniersaison

Murr

Am Wochenende wurde beim Tanzsportverein Murr fleißig trainiert. Den Anfang machten am Samstagmorgen unsere Allstars – eine neu zusammengestellte Gruppe mit 14 Tänzerinnen und einem Tänzer zwischen sechs und 15 Jahren. Sie treten im Januar auf ihrem ersten Turnier in der Kategorie „Gardetanz mit Hebefiguren“ an.

Zwischen 10 und 18 Uhr feilten die Trainierinnen noch kräftig an der Choreografie, während die Tänzer unter anderem übten, im Stehen auf den Schultern anderer Tänzer zu balancieren, ein Rad auf dem Schenkel anderer zu drehen oder alle gemeinsam eine über drei Meter hohe lebende Pyramide zu bauen. Da kann man als Zuschauer nur noch staunen.

Abends wurden die fleißigen Tänzer und Tänzerinnen mit einem gemeinsamen Pizzaessen belohnt.

Am Sonntagmorgen ging es für einige gleich weiter, denn um 10 Uhr stand das Training der Teenstars an. Nach dem viertägigen Trainingslager im Oktober wurde hier noch kräftig am Detail gearbeitet.

Weiter ging es um 12 Uhr mit einer weiteren Trainingsrunde für die Allstars. Anschließend trainierten noch die beiden neuen Gruppen der Minis und Maxis sowie alle Paare und Solisten.

Aber auch die Muttis waren am Turnier-Wochenende fleißig. Am Sonntag wurden bei einem gemütlichen Kaffee die Kostüme wieder auf Vordermann gebracht. Anschließend gab es ein Dutt-Training für die neuen und ein besonderes Frisuren- und Schminktraining für die turniererfahrenen Mamas.

Um 17 Uhr durften dann noch alle Papas, Geschwister, Großeltern und Freunde dazustoßen, und die großen und kleinen Tänzer führten frisch gestylt mit Kostümen ihre erlernten Tänze vor.

Damit ging ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches Wochenende mit großem Applaus zu Ende.

Jetzt steht einer erfolgreichen Turniersaison nichts mehr im Wege. Wir wünschen allen vier Tanzgruppen, unseren beiden Solistinnen und den beiden Tanzpaaren viel Erfolg.