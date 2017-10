TSV Gronau Bergsport Schöne Stunden auf der Ostalb

Oberstenfeld-GronauOberstenfeld-Gronau

Um zu wandern, trafen sich kürzlich an einem Samstag 18 Bergsportler des TSV Gronau. Sie wollten vier Tage am Rand der Ostalb verbringen. Vom Härtsfeldsee führte der Weg zur Burg Katzenstein. Nach Besichtigung von Burg und Genuss des Künstlermarkts in den Burganlagen ging es weiter über Iggenhausen und den Seerundweg zurück zum Ausgangspunkt. Nach kurzem Sonnenbad am Seeufer fuhr man weiter zur Unterkunft in Ohmenheim. Die Wanderung am Sonntag startete in Bopfingen. Sie verlief entlang des Albrands über die Ruine Schenkenstein zur Egerquelle und zurück über den schönsten Abschnitt des malerischen Eger-Mühlenwegs. Sehenswert war die Wasserkraftschnecke zur Stromerzeugung an der Oberen Schlägweidmühle.