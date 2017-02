TSV Affalterbach „Wenn in Affalterbach die Bühne bebt . . .

Fürst bedankte sich beim anwesenden Bürgermeister Steffen Döttinger für die Unterstützung der Gemeinde bei den abgeschlossenen und geplanten Bauvorhaben wie Erneuerung des Flutlichts im Sportzentrum oder Sanierung der Duschen in der Herbert-Müller-Halle.

Nach der Ehrung langjähriger Funktionäre luden Kapitän Manfred Grab und sein Leichtmatrose Eberhard „Bello“ Hänig die Gäste zu einer Kreuzfahrt mit dem Traumschiff ein. Nachdem der Saal per Applausometer unter verschiedenen Namensvorschlägen lautstark „MS Dötty“ auswählte, folgte die obligatorische Schiffstaufe durch Kapitän Grab und Bürgermeistergattin Eleonore Döttinger.

Erste Station der Kreuzfahrt war die iberische Halbinsel, wo die pfiffigen und feurigen Spanierinnen der Zumbagruppe stilecht mit Sombrero zu überzeugen wussten. Mit Hochgeschwindigkeits-Tischtennis versetzen Szilvia Kahn und Tochter Leonie Hartbrich, Bundesligaspielerin beim TV Busenbach, das Publikum in Staunen. Im anschließenden gemischten Doppel setzten sich Bürgermeister Döttinger und Leonie Hartbrich gegen Ehrenvorstand Helmut Grolich sowie Szilvia Kahn knapp durch.

Die Stepaerobic-Gruppe scheute keine Kosten und Mühen, um Dieter Thomas Kuhn in seinem silbrig-gold glitzernden Showanzug nach Affalterbach zu lotsen. Mit einem Medley durch die deutsche Schlagerhitparade war Party wie am Ballermann und in der Schinkenstraße angesagt. Nach dem Ablegen aus Palma de Mallorca dampfte die MS Dötty über den großen Ozean, anschließend luden drei sichtbare und drei unsichtbare Beachboys der Fußballabteilung zum Relaxen am kalifornischen Strand ein. Während der Überfahrt wurde der Leichtmatrose zum Schiffskoch befördert, „was eindeutig besser zu meiner Figur passt“ zeigte sich Bello Eberhard zufrieden.

Wie auch immer es physikalisch möglich war, der nächste Hafen lag im bayerischen Alpseengebiet. Ein Flashmob der Handballer in Lederhosen und Dirndl flutete mit waschechtem Schifferklavier die Bühne und förderte nicht gekannte Talente des TSV-Vorsitzenden Andy Fürst als Live-Rapper zu Tage.

Der diesjährige Höhepunkt des bunten Reigens blieb aber unzweifelhaft der Männergymnastik mit ihrer zunächst andächtig inbrünstigen und dann tollhaushaften Interpretation von Sister Act vorbehalten. Das Publikum tobte und wie alle anderen Gruppen kamen auch die männlichen Nonnen nicht ohne Zugabe von den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Klammer um das ebenso vielfältige wie kurzweilige und begeisternde Programm bildete zum Abschluss nochmals die Step-Gruppe mit einem temporeichen Klassik-Step in paillettenreichen Kostümen.