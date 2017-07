TSV Affalterbach Reise vom Regenbogenland in die Karibik

Affalterbach - Auf der Show-Bühne des Affalterbacher Straßenfestes ging es am Sonntag, 9. Juli, ab 14 Uhr so richtig ab! Um 14.15 Uhr heizten die Zumba-Gruppen unter der Leitung von Maxi Entenmann und den Helfern Emmy Entenmann und Laura Schiliro das Publikum an.