Beilstein - Für den im Juni gegründeten Verein Trailsurfers Baden-Württemberg war der Memorial Bike Day die erste große Veranstaltung. Schon am ersten Tag erreichte allein die Ankündigung des Events über Facebook 4500 Personen.

Trotz herbstlicher Temperaturen waren über den Tag verteilt gezählte 90 Mountainbiker vor Ort, fanden sich in Gruppen zusammen und erkundeten mit den Mitgliedern des Mountainbikervereins die Wälder rund um Beilstein. Viele der Teilnehmer nahmen dafür lange Anfahrten in Kauf. Sie kamen aus Reutlingen, Ludwigsburg und Stuttgart bis hin nach Freiburg, München und Hamburg. Sie bestätigten damit den Ansatz des Vereins, eine gemeinnützige und überregionale Organisation zu bilden – mit flachen und transparenten Strukturen.

Die Vereinsmitglieder boten ihren Gästen Touren für Anfänger und Spitzensportler. So trafen die ersten Gruppen nach knapp 20 Kilometern und 450 Tiefenmetern auf schönsten Singletrails gegen Mittag an dem Versorgungsstand der unteren Ölmühle nahe Prevorst ein. Bis gegen Nachmittag folgten dann die konditionsstarken Marathon-Radler mit einer 70-Kilometer-Strecke und knapp 1700 Höhenmetern, die zur Belohnung die letzten warmen Brezeln und erfrischende Kaltgetränke genießen konnten.

Nach einer kurzen Aufwärmpause am Lagerfeuer stand für den zweiten Teil des Tages der Geländewagen samt Fahrradanhänger zur Verfügung, um die einzelnen Gruppen an die oberen Startpunkte der Löwensteiner Berge zu bringen. Rechtzeitig, bevor ein kalter Herbstregen einsetzte, fanden sich alle Teilnehmer gegen 17.30 Uhr im Gasthof Ochsen in Beilstein zusammen, um hier den Tag ausklingen zu lassen.

Dass es den Memorial Bike Day in dieser Form zum ersten Mal gab, ist ebenfalls der Gründung des Vereins und deren Mitgliedern zu verdanken. Denn in der Vergangenheit war er privat organisiert worden.

Der nächste Höhepunkt kündigt sich bereits an, denn die Trailsurfers wollen das Jahr 2017 mit einer dreistelligen Mitgliederanzahl beginnen. Sie freuen sich schon jetzt auf den Memorial Bike Day im nächsten Jahr und über das ungebrochene Interesse an den anstehenden Vereinsaktivitäten. Surfen Sie doch einfach mal auf der Webseite unter www.trailsurfers-bw.de vorbei!