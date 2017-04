Tobias-Mayer-Verein Den Vulkanen über den Rand geschaut

Zum Abschluss des Tages wurde noch eine Wanderung um das Pulvermaar, ein mit Wasser gefülltes Maar südöstlich von Daun in Rheinland-Pfalz, unternommen.

In den königlichen Räumen der Genovevaburg ist die Gruppe am zweiten Tag in das Eifelmuseum, in die Geschichte der Burg, der Stadt und der Eifel eingetaucht. Originale Wohn- und Einrichtungsgegenstände, sowie Arbeitsgeräte und Kunstwerke versetzten sie in längst vergangene Zeiten. Die Wingertsbergwand bei Mendig, eine bis zu 60 Meter hohe und mehrere hundert Meter lange Bims- und Tuffwand dokumentiert den Ausbruch des Laacher-See-Vulkans vor etwa 12 900 Jahren. Nach einem Blick in den typischen Schlackenkegel-Vulkan der Osteifel in Eppelsberg, der vor ca. 230 000 Jahren aktiv war, wurden die Teilnehmer auf der Museumsmeile in Mendig durch den Lava-Dome und den Lavakeller geführt. Zurück zum Laacher See, einer wassergefüllten Caldera, wurde noch die sechstürmige Klosterkirche, das Laacher Münster, besichtigt.

Eine Fahrt „unter die Erde“ im Geysir-Zentrum in Andernach mit anschließender Schifffahrt zum Geysir Andernach bildete den Abschluss der Vulkanologie für dieses Wochenende. Im Schloss Sayn und der Sayner Hütte gab es noch einen Einblick in den Stahlguss. Es ist beeindruckend, auf welch vielfältige Weise mit dem Engagement von interessierten Bürgern Museen initiiert und betrieben werden.