Mönchenholzhausen - Ein Spaziergänger hat eine Handgranate neben einer Straße in der Nähe von Erfurt gefunden. Diese befand sich nach Polizeiangaben vom frühen Morgen in einer Plastiktüte. Warum die Handgranate auf dem unbewohnten Gelände in Mönchenholzhausen im Landkreis Weimarer Land lag, war zunächst unklar. Der Bereich wurde abgesperrt und die Handgranate kontrolliert zur Explosion gebracht.