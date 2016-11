Kornwestheim - Kornfelder und eine darüber hin- und herflitzende Schwebfliege – bei diesem alltäglichen Anblick wachten die Kornwestheimer Zuschauer der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ am Sonntagabend vermutlich noch nicht auf. Aber dann: das war doch gerade die Martinskirche? Und das ist der Brunnen davor mit dem Antlitz von Philipp Matthäus Hahn. Und für alle, die es immer noch nicht verstanden hatten: als letzter, unzweifelhafter Hinweis auf den vermeintlichen Wohnort der 41 Jahre alten Sally Graysonerschien auf den Monitoren das gelbe Schild mit dem Kornwestheim-Schriftzug. Am Sonntagabend vergangener Woche hat die Amerikanerin mit ihrer Gesangseinlage drei der vier Coaches überzeugt und damit die nächste Runde in dem Fernsehformat erreicht.

In Kornwestheim lebt die 41-Jährige allerdings nicht mehr, sondern ist mit ihrem Mann Markus Merkle und ihren siebenjährigen Zwillingen nach Winzerhausen gezogen. Nur noch ihr Atelier befindet sich hier. Denn Sally Grayson kann nicht nur toll singen, sondern macht auch Kunst; derzeit beschränkt sich diese aus Zeitgründen vor allem auf Collagen. So übernimmt sie beispielsweise Aufträge für Buch- oder CD-Cover. Die CD für ihre eigene Band Black Swift hat sie gestaltet, zudem ist sie Songwriterin und Sängerin der Formation und spielt hier auch Gitarre oder Akkordeon.

In Minnesota Malerei studiert

Die Scheune, in der das Künstlerpaar arbeitet, ist vollgestopft mit Kunst und Krempel. Auf Sallys Arbeitstisch stapelt sich ein wildes Sammelsurium wie aus einem surrealistischen Traum. Markus Merkle kreiert grafische Werke, aber auch skurrile Objekte, die aus Fundstücken zusammengefügt scheinen. Er hat gerade den mit 10 000 dotierten Hannes-Burgdorf-Preis gewonnen. Sally Grayson hat in Minnesota Malerei studiert, Merkle in München Bildhauerei bei Olaf Metzel. Kennen gelernt hat sich das Paar in Indien, wohin Sally Grayson gezogen war, um für eine Hilfsorganisation die medizinische Versorgung mittelloser Menschen zu verbessern. Statt wie geplant drei Jahre dort zu bleiben, folgte sie nach einigen Monaten Markus Merkle nach Deutschland.

The Voice als riesige Chance

Den Auftritt bei der Fernsehsendung sieht Sally Grayson als riesige Chance. Talentscouts hatten bei ihr angefragt, ob sie bei der Castingshow mitmachen wolle. „Ich habe es eigentlich nicht so mit Popmusik, aber mir wurde versprochen, dass ich authentisch bleiben kann“, erzählt sie.

Authentisch kam sie auch bei den Blind Auditions rüber, bei denen die Jurymitglieder die Sänger nur hören, sie aber nicht sehen können. Neben den Fantastischen Vier hätten auch die Sänger Andreas Bourani und Samu Haber Grayson unter ihre Fittiche genommen. Sie entschied sich für Michi und Smudo von den Fantastischen Vier. Ob sie sich für das richtige Team entschieden hat, wird sich zeigen. Wann das sein wird, steht laut Pro Sieben noch nicht fest. In der Sendung an diesem Donnerstag soll sie nach Senderangaben nicht auftreten.

Termin – Wer Sally Grayson mit ihrer Band Black Swift singen hören möchte, sollte am Freitag, 18. November, um 20 Uhr ins Café Luv in der Spreuergasse 6 nach Bad Cannstatt kommen.