Tennis/Oberstenfeld Glatter 9:0-Erfolg zum Saisonauftakt

Dass der TCO als erster Spitzenreiter der Saison diesen Aufgaben entgegenstrebt liegt dabei auch an den Doppeln gegen Ebingen, die ebenfalls jeweils glatt in zwei Sätzen gewonnen wurden. Da nach dem 6:0-Zwischenstand nach den Einzeln die Entscheidung schon gefallen war, taktierten die Hausherren hier ein wenig. „Wir haben versucht so aufzustellen, um zu sehen, in welchen Konstellationen wir auch in engeren Matches punkten könnten. Das hat uns wichtige Erkenntnisse gebracht“, so Steffen Gundermann.

So habe Neuzugang Marcelo Zormann vorher noch kein Doppel gemeinsam mit einem Oberstenfelder bestritten – mit Julian Schöller gelang dies beim 6:3, 6:0 aber gleich tadellos. Und mit Winter-Neuzugang Patrick Kienzle war ein Doppel bislang nur in der Halle möglich. „Im Sommer ist es ja schon noch mal etwas anderes“, sagt Gundermann, der mit Kienzle dann nur zwei Spiele abgab. Für das Duo Michalczyk/Traub ging es beim 6:3, 6:4 zwar etwas enger zu, auch hier blieb der Punkt aber in Oberstenfeld.

TC Oberstenfeld – TC Ebingen 9:0

Zormann – Hric 6:2, 6:0; Gundermann – Marevic 6:3, 7:5; Schöller – Martin 6:2, 6:2; Kienzle – Bitzer 6:0, 6:0; Michalczyk – Müller 6:3, 6:2; Traub – Hirschler 6:1, 6:3; Zormann/Schöller – Martin/Bitzer 6:3, 6:0; Gundermann/Kienzle – Hric/Hirschler 6:2, 6:0 – Michalczyk/Traub – Marevic/Müller 6:3, 6:4.