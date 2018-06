Technisches Hilfswerk Ludwigsburg Die internationale Zusammenarbeit gestärkt

Der Brückentag wartete mit zwei Einsatzübungen auf: zunächst auf dem Übungsgelände des Zivilschutzausbildungszentrums Sempach und später in einem Steinbruch bei Wildegg. Im Rahmen der Einsatzübung am Morgen mussten zahlreiche Verletzte aus dem Trümmergebiet gerettet werden, bevor diese von den Rettungsdienstkräften versorgt wurden. Am Nachmittag verlegten die Kräfte die Aktivität schließlich nach Lenzburg im Kanton Aargau.