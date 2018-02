TC Oberstenfeld Tennisspieler sanieren ihren Platz selbst

Große Überraschung: Der vor rund 30 Jahren neu erbaute Platz wies keine Drainageschicht aus. Nach einer solch langen Zeit ist es natürlich illusorisch, noch irgendwelche verantwortlichen Handwerker und Firmen ausfindig zu machen. Und nun? Was war zu planen und zu entscheiden? Was braucht man, um über die Winterzeit eine Reparatur des Hauptplatzes vorzunehmen, um in der Spielsaison 2018 und in den folgenden Jahren für die Trainingstermine und vor allem Verbandsspieltermine passende Voraussetzungen zu schaffen? Einen Bagger, um die zu reparierenden Flächen auszuheben. Einen Container, um die Materialien von den Tennisplätzen aufzunehmen und zu entsorgen. Einen Lieferanten, der den Untergrund mit Drainageschicht-Steinen und Decksand liefert. Und dann wieder den Bagger, um die Schichten ordentlich als Fundament für den Neuaufbau einzuarbeiten.