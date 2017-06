TC Neckartal Tolle und mitreisende Darbietungen

Als Abschluss für den TCN präsentierte sich die Lateinformation, ebenfalls mit acht Paaren. Auch hier wurde eine neue Choreographie einstudiert, bei welcher im Vergleich zu den vergangenen Lateinformationen der Anspruch nochmals deutlich nach oben gesetzt wurde. Die Choreographie auf ein Medley von verschiedenen Lateinmusiken passte exakt und so war auch hier das Publikum begeistert.

Mitgereist nach Schwieberdingen waren zahlreiche Mitglieder des TCN, um die Formationen anzufeuern. Als Trainerin unterstützte alle Formationen Michaela Transier. Unser Dank gilt neben unseren Tänzern vor allem unseren Trainern Michaela Transier und Philipp Hanus, welche es wieder geschafft haben, perfekte Choreographien zu kreieren und auf die Tänzer abzustimmen.

Am Ende waren alle zufrieden und begeistert und die Erleichterung war allen anzusehen. Die Gemeinschaft unter allen Formationen ist groß und mitreisend. Daher werden die Formationen im nächsten Jahr bei einer neu gegründeten „Hobbyliga“ teilnehmen, bei der sich viele andere Formationen aller Tanzsparten im Breitensportbereich miteinander messen werden. Im Vordergrund steht hier aber nach wie vor Spaß und Hobby.

Weitere Auftritte der Discofoxformation für 2017 sind geplant am 9. Juli auf dem Straßenfest in Pleidelsheim und am 3. November auf dem Pleidelsheimer Abend.