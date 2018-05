TC Erdmannhausen TC Erdmannhausen auf Planwagenfahrt

Um 13 Uhr traf man sich zunächst auf dem Wein Gut Schütz zur Wein-Tour durch das Bottwartal. Zur Einstimmung gab es ein Gläschen Höpfigheimer Sekt und Herbert Schütz stellte seinen Betrieb vor. Die Weinberge befinden sich schon seit Generationen im Familienbesitz. Die Trauben wurden erst an die örtliche Genossenschaft abgeliefert. Im Jahre 2008 wagte man dann den großen Schritt und brachte die ersten Trauben in den eigenen Keller. Der Zusammenhalt der Familie bildete das Fundament für das neu entstandene Weingut. Mittlerweile sind einige Jahre vergangen und was klein anfing, wächst und gedeiht. Heute leben und arbeiten drei Generationen gemeinsam im Betrieb. Jedes Familienmitglied bringt sich mit seinem Können ein und es zeigt sich, dass der grosse Erfahrungsschatz der ältesten Generation von unbezahlbarem Wert ist.