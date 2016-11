SVOG Steinheim Hund und Herrchen als eingespieltes Duo

Beginn war um 8.30 Uhr. Zunächst stand für fünf Prüflinge die Theorie auf der Tagesordnung. Alle Teilnehmer haben diesen Part mit Erfolg abgelegt. Danach wurden die Fährten für die Teilnehmer der Fährtenprüfung und IPO in der Nähe von Murr gelegt und nach einer Liegezeit von rund 30 Minuten ausgearbeitet. Alle drei Teams konnten den Prüfer mit ihren Leistungen überzeugen.

Zurück auf dem Trainingsgelände in Steinheim mussten die Teilnehmer zeigen, was sie gelernt hatten. In der Prüfungsstufe „Begleithunde“ traten acht Teams an. Jana Elzenbeck belegte mit ihrem Hund Nosy Platz eins, gefolgt von Jasmin Langs mit Hailee und Roswitha Kowalzik mit Kimba. Bei den erweiterten Begleithunden Stufe 1 (BgH1) kam Lara Schmid mit Akilah auf Platz eins und Justine Pinheiro mit Luna auf zwei. Armin Kreuzhuber mit Flair, einziger Teilnehmer in der BgH2, zeigte eine gute Leistung.

In der Prüfungsstufe IPO1 konnte Sandra Rill mit Liz und im IPO2 Margot Witomski mit Barton überzeugen.

Nun stand noch für fünf Teams aus den Begleithunden (BH) der Verkehrsteil an. Hierbei wurden alltägliche Situationen, die im Straßenverkehr auftreten, auf dem Hundeplatz simuliert. Alle fünf Teilnehmer haben ihre BH-Prüfung bestanden.

Bei der Siegerehrung im Vereinsheim lobte der Prüfungsrichter das faire und sportliche Verhalten der Teilnehmer. Der SVOG Steinheim bedankt sich bei Richter Dietmar Gebhart aus dem Raum Sigmaringen. Ein besonderer Dank geht an das gesamte Trainerteam, die die Teilnehmer intensiv vorbereitet haben.