SV OG Steinheim Agilty-Saison erfolgreich abgeschlossen

In der Leistungsklasse A1 Standard gingen Sandra Rill mit ihrer Liz von der Hagenmühle, Sabrina Dietl mit Merlin, Armin Kreuzhuber mit Flair vom Rehgebirge und Roland Radtke mit Gill an den Start. Alle vier brachten zwei Läufe ins Ziel und konnten mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein. Armin und seine Flair sicherten sich den dritten Platz auf dem Treppchen, und Roland mit Gill erreichte den vierten Platz.

In der Leistungsklasse A1 Midi ging Jana Elzenbeck mit ihrem Nosy an den Start. Durch einen fehlerfreien Lauf konnten sie sich in zwei Läufen sogar zweimal den ersten Platz sichern. In der A2-Klasse gingen Armin Kreuzhuber mit Vita vom Rehgebirge, Anja Wössner mit Lumi und Manuela Zank mit Bailey an den Start. Auch hier waren unsere Steinheimer sehr erfolgreich. Den ersten Platz belegten Manuela und ihre Bailey, der fünfte Platz ging an Armin und seine Vita. Anja und Lumi erreichten den siebten Platz. In der Königsklasse A3 gingen Thorsten Rill mit Akilah vom Horrenwinkel und Melissa Hekel mit Anosch aus der Feuergasse an den Start. Hier sicherte sich Melissa Hekel mit ihrem Anosch den ersten Platz. Wir sind sehr stolz auf unsere Steinheimer Hundesportler.