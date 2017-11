Stuttgart Orden für Mistelhexe Barbara Killet

Stuttgart - Stuttgart

Am Montag, 13. November, fand im Neuen Schloß in Stuttgart die Ordensverleihung des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine statt. Dort erhalten in einem verdiente Mitglieder die höchsten Auszeichnungen des Verbandes. In diesem Jahr waren die Mistelhexen auch wieder vertreten, denn es gab für Ehrenmitglied Barbara Killet die zweithöchste Auszeichnung, die man deutschlandweit erreichen kann. Barbara Killet wurde mit dem goldenen Orden, des Bund Deutscher Karneval, für ihr seitheriges Engagement für die Fasnacht ausgezeichnet.