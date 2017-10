Stuttgart/Marbach - Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit auf Hochtouren wegen einer am Dienstagabend oberhalb der Gaisburger Brücke im Stuttgarter Osten entdeckten Frauenleiche. Die auf dem Neckar treibende Tote wirft in Marbach vor allem Fragen auf nach einer vermissten 76-jährigen Frau, die ihre Wohnung in Marbach-Hörnle am 11. September verließ. Seither fehlt von der als dement, aber körperlich fit beschriebenen Frau jede Spur. Eine Suchaktion mit Polizeihubschrauber in der Nacht auf ihr Verschwinden blieb ohne Ergebnis. Polizeisprecher Peter Widenhorn verweist auf Anfrage unserer Zeitung darauf, dass der in solchen Fälle zur Identifizierung übliche Abgleich von DNA mit aktuellen Fällen vermisster Personen auf jeden Fall mehrere Tage in Anspruch nehmen würde.