Stuttgart/Marbach Angeklagter erscheint nicht zur Verhandlung

Die Bundespolizisten überprüften die Personalien des Mannes im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der afghanische Staatsangehörige unentschuldigt bei einer gegen ihn erhobenen Hauptverhandlung fernblieb. Im September dieses Jahres sollte die Anklage gegen den Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Erschleichen von Leistungen und Körperverletzung vor dem Amtsgericht Marbach verhandelt werden.

Auf Antrag des Amtsgerichts Marbach wurde der 18-Jährige am Freitagvormittag einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den im Landkreis Ludwigsburg wohnenden Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.