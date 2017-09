Stuttgart/Erdmannhausen Eine etwas andere Schule

Tatsächlich genießt Rita Mühlemeier die Zeit auf dem Wasen, wenn auch der temporäre Umzug dorthin einen anderen Grund hat: „Ich möchte nicht jeden Morgen von Erdmannhausen nach Bad Cannstatt fahren“, sagt die pensionierte Lehrerin. Diesen Weg nimmt nun ihr Mann auf sich. Er fährt morgens vom Wasen aus nach Erdmannhausen zur Arbeit.

Rita Mühlemeier genießt aber nicht nur die Zeit auf dem Volksfest an sich, sondern auch die Vormittage in der Wasenschule. Mit Rudi aus der fünften Klasse und Lisa aus der achten Klasse lernt sie an diesem Morgen Mathe. Später wird sie sich um einen Erstklässler kümmern.

Die Schausteller-Kinder kommen in Stuttgart seit 2015 in den Genuss der Wasenschule. Zuvor waren sie – wie in den anderen Orten auch – auf verschiedene Schulen verteilt. Was nicht einfach ist für die Jungen und Mädchen, „deshalb haben wir überlegt, wie man den Schulbesuch effektiver gestalten kann“, erklärt Michael Widmann. Er ist Bereichslehrkraft für Kinder und Jugendliche von beruflich Reisenden und kam auf die Idee, die Wasenschule mit Bildungspaten ins Leben zu rufen. So steht nun jedem Schüler auch ein Lehrer zur Seite, der ihn in seinem individuellen Lernplan unterstützt. Das Spannende dabei: Die Schüler kommen nicht nur aus allen Klassenstufen und sind zwischen sechs und 17 Jahren alt, sie kommen auch aus allen Schularten und allen Bundesländern, sie haben also ganz verschiedene Lernpläne.

Den Schaustellern auf dem Wasen gefällt das Angebot für ihren Nachwuchs jedenfalls. Inzwischen wurde schon die Frage laut, warum es eine solche Schule nicht auch zum Beispiel in München gibt, berichtet Michael Widmann. Die Eltern greifen den Machern der kleinen Schule auch unter die Arme, wo sie können. So haben sie den Unterrichtsraum hinter der Tür in der Mauer – früher hatte die Feuerwehr hier einen Schulungsraum – mit einem neuen Boden ausgestattet. Außerdem sind die Lehrer jeden Mittag zum Essen eingeladen, beispielsweise im Wasenwirt- oder Göckelesmaier-Zelt.

Aber bis zur Mittagspause heißt es erst einmal weiter büffeln. Die Atmosphäre im Klassenzimmer ist konzentriert, Rita Mühlemeier hat dennoch immer ein Auge auf ihren Schützling, der gerade ein wenig über seinen Mathe-Aufgaben mault. Fünf Wochen können die Schüler hier maximal diesen für sie relativ geregelten Schulalltag genießen: Während der zwei Wochen Aufbau zum Volksfest tröpfeln die ersten Jungs und Mädchen herein, momentan ist Vollbetrieb. Beim Abbau, der bis zu einer Woche dauert, verabschieden sich jeden Tag mehr Kinder. Bis zum Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen. Rita Mühlemeier will dann auch wieder mit dabei sein.