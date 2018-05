In der darauffolgenden Mittwochnacht, also vom 6. auf den 7. Juni, wird es außerdem notwendig, die Weströhre in Fahrtrichtung München und Karlsruhe von 22 bis 5 Uhr voll zu sperren und den Verkehr an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach mit einer Umleitung auf der B 295 über Ditzingen und Leonberg zur Anschlussstelle Leonberg-West umzuleiten.

Die Herstellung der Fundamente und die Erneuerung der passiven Schutzeinrichtungen erfolgten bereits vorab in verkehrsarmen Zeiten mit dem Schwerpunkt in der Nacht.