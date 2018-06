Steinheim Zwei Steinheimer schaffen es in die Top Ten

Am darauffolgenden Samstag war es nun soweit. Lara mit Akilah und Jan mit Anosch mussten ihre beiden ersten Läufe im Agility A3 Standard absolvieren. Die Nervosität war groß und beide brachten ihre Läufe mit jeweils drei Fehlerpunkten ins Ziel. Die Konkurrenz war stak und somit landeten beide nur im Mittelfeld der Wertung. Dies war aber nur ein Zwischenstand, denn am nächsten Tag waren nochmals zwei Läufe, die in die Gesamtwertung einfließen, angesetzt. Am Sonntagabend war ein offizieller Discoabend in der Festhalle angesetzt, bei dem bis in den späten Abend gefeiert wurde. Am nächsten Tag galt es nun nochmals zwei gute Wettkampfläufe abzuliefern. Die Nervosität war abermals hoch, aber nun bewiesen die beiden Nervenstärke und konnten mit ihren beiden letzten Läufen überzeugen. Lara Schmid landete schließlich in der Gesamtwertung auf Platz drei und Jan Kreuzhuber noch auf Platz 9. Das Ergebnis mit zwei Jugendlichen aus Steinheim in den Top 10 der DJJM kann sich sehen lassen. Wir sind sehr stolz auf unsere beiden Jugendlichen und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg mit ihren Vierbeinern.