Steinheim - Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Telefon 07144/9000, sucht Zeugen, die am Freitag gegen 7.30 Uhr einen Unfall in der Höpfigheimer Straße in Steinheim beobachten konnte. Ein 51 Jahre alter Audi-Fahrer wollte von der Riedstraße in die Höpfigheimer Straße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Lancia einer 49-Jährigen, die die Höpfigheimer Straße aus Richtung des Freibades kommend befuhr. Möglicherweise übersah die 49-Jährige eine rot zeigende Ampel.