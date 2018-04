Steinheim Zum dritten Mal wird in die Pedale getreten

Geplant ist, dass die Steinheimer Radlerinnen und Radler sich am Sonntag, 1. Juli, gegen 11.30 Uhr auf dem Steinheimer Marktplatz treffen, um gemeinsam nach Bietigheim-Bissingen zu radeln und bei der Auftaktveranstaltung präsent zu sein.

Die Details zu diesem gemeinsamen Start werden rechtzeitig vorher bekannt gemacht. Was uns alle in Bietigheim erwartet, ist ein interessantes Auftaktprogramm mit Showeinlagen, Präsentationen und Grußworten „rund ums Fahrrad“.

Während des 21-tägigen Aktionszeitraums werden in Steinheim auch wieder Ausfahrten (Critical Mass, Mountainbike-Touren, Rennrad-Touren und so weiter) unter fachkundiger Leitung angeboten. Aktuell sind wir dabei, diese zu organisieren. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in Steinheim möchten wir zudem auch wieder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Stadtradeln prämieren. Nähere Informationen zum gesamten Ablauf erhalten Sie zu gegebener Zeit in den Steinheimer Nachrichten sowie auf der städtischen Homepage unter www.stadt-steinheim.de und auf Facebook unter „Stadtradeln Steinheim an der Murr“.

Abschließend noch ein paar organisatorische Hinweise: Wann wird in Steinheim geradelt? Im Zeitraum vom 1. bis 21. Juli. Wer kann teilnehmen? Alle, die in Steinheim wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Wie melde ich mich an, wie kann ich mitmachen? Einfach die Internetseite „stadtradeln.de“ aufrufen, dort unter der Rubrik „Für Radelnde“ auf „Registrieren“ gehen, „Steinheim an der Murr im Landkreis Ludwigsburg“ auswählen, ein neues Team gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten und sich anmelden. Radelnde, die bereits im letzten Jahr teilgenommen haben und registriert sind, können sich mit ihren Benutzerdaten vom letzten Jahr einloggen. Dann vom 1. bis 21. Juli mit dem Fahrrad oder E-Bike losradeln und die Radkilometer im Online-Radelkalender unter stadtradeln.de oder per Stadtradeln-App eintragen. Bei Problemen oder Fragen zur Anmeldung können Sie sich an die Stadtverwaltung, Inge Bauer, Telefon 0 71 44 / 26 31 19, i.bauer@stadt-steinheim.de, wenden.