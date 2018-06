Steinheim Zugezogene haben viele Fragen zur neuen Heimat

Dabei liege das Haushaltsvolumen der Stadt Steinheim in diesem Jahr bei 39 Millionen Euro, und das sei „nicht schlecht für 12 200 Einwohner“. Allerdings, räumte der Rathauschef ein, fehle es in Steinheim an Arbeitsplätzen, was wiederum damit zusammenhänge, dass kein neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden könne. „Und im Gebiet Kreuzwegäcker sind alle Grundstücke schon veräußert.“

Mit Humor stellte er die größeren und kleineren Sehenswürdigkeiten Steinheims vor, etwa die historischen Keltern – „historisch bedeutet immer Geld reinstecken und prüfen, ob irgendwo der Holzwurm drin ist“ –, aber auch Traditionen wie die Fasnet, bei der auch der Bürgermeister dran glauben müsse: „Da werden mir dann die Füße gewaschen, egal, wie warm oder kalt es ist. Das stand auch nicht in meiner Stellenbeschreibung.“ Im Übrigen präsentierte er Steinheim, Höpfigheim und Kleinbottwar als Orte, in denen man gut leben kann – dank guter Infrastruktur, attraktiver Feste und anderer Veranstaltungen, engagierter Bürger und einem regen Vereinsleben. Und auch die landschaftlich reizvolle Umgebung spreche für sich.

Zahlreiche Vereine und andere Organisationen hatten auf einem Tisch Informationsmaterial ausgelegt und standen ebenso wie der Bürgermeister auch gerne für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss an einen kleinen Imbiss mit Brezeln und Getränken führte die Heimatpflegerin Helga Becker auf einer knapp einstündigen Tour die neu Zugezogenen zum Klostermuseum, zu der Fundstätte des Homo steinheimensis, zum Bahnhöfle, über den Marktplatz und zu den Murrauen.