Steinheim Flüchtlinge wohl bald hinter der Waschwelt

Die Stadträte haben am Dienstagabend in ihrer Sitzung dem Antrag der Verwaltung, auf dem Gelände der alten Minigolfanlage und auf der Wiese hinter der Waschwelt eine Unterkunft für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Menschen zu planen, zumindest in Teilen zugestimmt. Ein Ja gab es lediglich für die Planung einer Maximalbelegung für das Grundstück hinter der Waschwelt. Bei einer zweigeschossigen Bauweise könnten laut Bürgermeister Thomas Winterhalter 40 Personen untergebracht werden. Ein Ja gab es auch für den Antrag der Grünen, eine Planung von 60 Plätzen für die Stangenwiesen in Kleinbottwar zu erstellen.