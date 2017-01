Steinheim Winterpracht und Glühweinlaune

Richtig Glück hatten am Donnerstag beide Seiten: Der Veranstalter wie auch die Kunden. Beiden nämlich wurde ein Winterwetter präsentiert, bei dem noch keine eisigen Minustemperaturen in zweistelliger Höhe unter die Röcke und Hosenbeine krochen und das dampfende und wohlriechende Gebräu dennoch nachgefragt war. Dementsprechend launig ging es auf dem Hof zu, der liebevoll dekoriert und illuminiert, zur gemütlichen Glühweinseligkeit einlud. Auch Vera Kursch ist eine treue Besucherin des Events. „Ich komme auch, wenn es sehr kalt ist“, meinte sie unerschrocken. Für gewöhnlich versucht die Steinheimerin alle Termine wahrzunehmen, doch „in diesem Jahr ist es mir nur heute gelungen“. Inmitten einer kleinen Gruppe steht sie und genießt die „schöne Atmosphäre und den heißen Wein“, den sie hier ganz besonders lecker findet.

„Das Glühweinrezept ist noch von meiner Großmutter“, erzählt Junior Steffen Waldbüßer. Und das heißt: „Feine Gewürze und weniger Zucker, als in den Fertigprodukten.“ „Und natürlich unser eigener Trollinger“, ergänzt Vater Dieter, der stolz darauf ist, dass der Glühwein-Treff inzwischen schon seit so geraumer Zeit angeboten wird. „Wir haben zu den Ersten in der Region gehört, die diese Idee realisiert haben“, sagt der Weinerzeuger zufrieden und ist immer noch beeindruckt davon, wie voll es an manchen Tagen hier werden kann.

„An Silvester kommt hier keiner mehr richtig durch, so voll ist es im Hof und drinnen“. Drinnen wärmt ein bollernder Ofen all diejenigen, die in der Kälte möglicherweise frieren. Dass es zudem auch viele junge Gäste gebe, die das Angebot zum Treffen wahrnehmen, freut besonders den Juniorchef.

Viele Besucher kommen auch zu Fuß auf das Weingut. „Um den Glühwein entsprechend genießen zu können“, wie ein Gast sagt. Andere treffen sich mit Freunden und Bekannten gleich im Hof, der an diesem Donnerstag nicht ganz so voll war, wie erhofft. Ob es daran liegt, dass viele im Urlaub sind oder doch schon wieder arbeiten, Seniorchef Dieter Waldbüßer hat kurzerhand die Veranstaltungsdauer auf 20 Uhr verlängert. Und tatsächlich trudeln bei zunehmender Dunkelheit immer wieder Gäste ein, die so richtig in Glühweinlaune sind und sich ungestört unterhalten wollen. Denn das geht auf dem Weingut prima, weil keine Musik gespielt wird.