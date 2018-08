Steinheim Wellenmotor schwächelt etwas

Steinheim - Wellariumsbesucher wird es schon aufgefallen sein. Im Wellenbecken läuft zur Zeit nicht alles rund. Vergangene Woche ist ein Teil der Wellenbadtechnik ausgefallen: Die Wellen sind seitdem nicht so stark wie normalerweise. Der Murrer Gemeinderat Rainer Fröbel hat in der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Steinheim-Murr am Donnerstagabend das Thema angesprochen. Und die Betriebsleiterin des Wellariums, Katrin Schulze, lieferte in der Sitzung die Erklärung. Am Mittwoch sei ein Techniker der zuständigen Firma aus Fulda da gewesen. „Der Starter des Motors ist kaputt“, wiederholte Schulze die Diagnose des Profis. Das Ersatzteil ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut. „Wenn es aber nicht daran liegt, dann haben wir einen Motorschaden.“ Was wiederum eine größere Investition bedeuten würde. „Dann müssen wir überlegen, ob wir den kaputten Motor erneuern oder gleich eine ganz neue Maschine für die nächste Saison anschaffen, führte der Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbandes, Torsten Bartzsch, aus. Die Motoren sind Motoren der ersten Stunde. Also schon 37 Jahre alt. Ein Zettel am Eingang des Wellariums informiert die Besucher über den sanfteren Wellengang.