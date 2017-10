Steinheim Wellarium soll neues Gesicht erhalten

Die Verwaltungen aus den Trägerkommunen schlagen vor, rund 3,1 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um den Sektor, in dem die Gastronomie untergebracht ist, sowie den Eingangs- und Personalbereich abreißen und im Gegenzug Neubauten errichten zu lassen. Darüber hinaus wird anvisiert, die Duschen und Toiletten sowie die Umkleiden im Bestand umzugestalten. Der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter betont jedoch, dass all das noch nicht in Stein gemeißelt ist. Zu dem Thema gab es zwar schon nicht-öffentliche Sitzungen des Gemeindeverwaltungsverbands und der Gemeinderäte von Steinheim und Murr, aber den endgültigen Beschluss müssten die Gremien in den nächsten Wochen erst noch fassen.

Vor allem könnten sich die Räte theoretisch auch für andere, weniger umfangreiche und damit günstigere Varianten entscheiden. So wäre es eine Alternative, für 2,57 Millionen Euro lediglich das Dach auszutauschen, die Gastronomie nur minimal zu sanieren und die anderen Gebäude im Bestand in Schuss zu bringen. 2,851 Millionen Euro würden die beiden Kommunen aufbringen müssen, sollten alle Trakte im Bestand umgestaltet und das Dach erneuert werden. Der Steinheimer Bürgermeister hält die tief greifendste Lösung allerdings für ideal. „Von den Kosten her ist das angesichts des Gesamtvolumens kein riesiger Schritt zu den anderen Varianten“, erklärt er. Außerdem sei die von den Verwaltungen präferierte Lösung „sinnvoll und nachhaltig“.