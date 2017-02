Steinheim Weinlandschaft im Wandel – wohin geht’s?

Gemeinsam zeichneten sie für eine interessante Mischung aus Diskussion und Impulsen verantwortlich und gingen Fragen auf den Grund: Wie lassen sich Weinbau und Nachhaltigkeit vereinbaren? Wie kann der Fortbestand des Weinbaus und die Pflege der Kulturlandschaft gesichert werden? Welche Herausforderungen gibt es?

Grußworte kamen vom frisch gebackenen Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter, vom Leiter des Hauses Steinheim, Dieter Schmidke, sowie von Claus-Peter Hutter, dem Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg. Letzterer warf in seinem Beitrag einen Blick in den Alltag: Dass er sich Gedanken über seine Zukunft mache, könne man dem Nebenerwerbs-Wengerter nicht verdenken. „Da kommt er abends von seinem Job nach Hause und muss noch im Wengert arbeiten, während andere genau dort mit dem Rad unterwegs sind.“ Letzlich, so Hutter, sei nichts einfach so da. „Wir müssen kämpfen, weil alles, was wir draußen sehen, nicht selbstverständlich ist.

Stichwort Klimawandel. Hutter: „Wir haben hier einfach nur Glück gehabt. Was in Braunsbach vergangenes Jahr passiert ist, kann uns jederzeit auch treffen“, warnte der Leiter der Umweltakademie, der auch die Frage stellte: „Wie erhält man die terrassierten Steillagen so sexy, dass sie als Kulturlandschaft erhalten bleiben?“

Überhaupt, die Fragen: Hutter war schon zu Beginn des dritten Symposiums sicher: „Wir werden heute wahrscheinlich mehr Fragen stellen, als dass wir Antworten haben.“ Er sollte recht behalten. Die Diskussion ist aber allemal angestoßen . . .