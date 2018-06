Steinheim Was macht eigentlich . . .

Das Coaching liegt Joachim Scholz, der sympathisch und strukturiert wirkt. Den Studierenden an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen bringt er nicht nur Kommunales Verfassungsrecht bei, sondern auch, wie man einen Wahlkampf führt samt Rhetorik-Prüfung. „Die Teilnehmer können danach vor 2000 Leuten in einer Halle sprechen“, ist er sich sicher. Ob er es nicht manchmal bereue, kräftezehrende Wahlkämpfe wie den 2006 in Schorndorf, als er ebenfalls verlor, mitgemacht zu haben? „Nein, ich wollte immer beweglich bleiben und wie im Sport mein Leistungsspektrum erweitern und an anderer Stelle einsetzen.“ Zum Beispiel als Berater der Heilbronner Bundesliga-Ringer. Für ein Wahlamt will Joachim Scholz seinen Hut aber nicht mehr in den Ring werfen. „Das würde am Veto meiner Familie scheitern.“