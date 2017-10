Steinheim Verwaltung stärkt Jugendhaus-Team den Rücken

Steinheim - Die Stadtverwaltung steht hinter den Mitarbeitern im Jugendhaus. Das machte Ordnungsamtsleiter Rolf Englert in der Sitzung am Mittwoch deutlich. In letzter Zeit habe es Querelen um das Jugendhaus gegeben, die über die Zeitungen publik gemacht worden seien. „Die Stadtverwaltung will jedoch nicht über dasselbe Medium antworten und sich rechtfertigen. Vielmehr suchen wir das Gespräch mit den Beteiligten“, so Englert. Mit dem Hauseigentümer habe man schon geredet, ein weiteres Gespräch solle Mitte Oktober stattfinden. Mit dieser Vorgehensweise wolle man die Vorwürfe gegen das Jugendhauspersonal aufarbeiten.