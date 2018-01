Steinheim Unterkunft nach Feuer nicht mehr bewohnbar

Steinheim - In der Flüchtlingsunterkunft in der Hölderlinstraße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren Steinheim mit allen Abteilungen, der Feuerwehr Kirchberg sowie der Führungsgruppe der Feuerwehr Marbach in Sicherheit gebracht werden, teilt der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter mit. Drei Personen zogen sich aber Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei zwei Bewohnern bestand Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, ein dritter stürzte beim Verlassen des Gebäudes und brauchte deshalb ärztliche Hilfe.