Steinheim - Die Flüchtlingswelle scheint kleiner zu werden. Das hat auch Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg. Nachdem der Landkreis vor einigen Wochen schon geplante Unterkünfte auf Eis gelegt hatte (wir berichteten), drückt man jetzt auch in Steinheim auf die Bremse. Kommende Woche soll der Baubeschluss für die Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße aufgehoben werden – so der Gemeinderat zustimmt.

Geplant waren auf dem Gelände neben dem alten Bahnhöfle mobile Wohneinheiten für 60 Asylsuchende in Anschlussunterbringung. Angedacht waren zwei Wohn- und ein Gemeinschaftsgebäude. Im Herbst 2015 fasste der Gemeinderat den Beschluss, die Flüchtlingsunterkunft am Bahnhof zu bauen. „Anschließend wurde das Vergabeverfahren als beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Die Submission ist erfolgt, der Auftrag an den günstigsten Bieter bis heute noch nicht erfolgt“, informiert die Verwaltung in den Unterlagen für die Gemeinderatssitzung, die am kommenden Dienstag stattfindet.

Und weiter: Zum damaligen Zeitpunkt habe man damit gerechnet, dass im Jahr 2015 bundesweit annähernd 1,1 Millionen Asylsuchende untergebracht werden müssen – mit entsprechenden Auswirkungen auf Steinheim. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass die Zahlen rückläufig sind. Die Folge ist, dass die Urmenschstadt ihre Verpflichtung hinsichtlich der Anschlussunterbringung bis Oktober 2016 nahezu erfüllt hat: „Von den 79 bereitzustellenden Plätzen werden uns bis dahin insgesamt 70 Personen auf unsere Quote angerechnet, sodass nur noch neun Plätze fehlen“, steht in der Vorlage.

Bereits bei einem Ortstermin im Juni war seitens einiger Räte in Frage gestellt worden, ob die geplante Unterkunft in der Bahnhofstraße überhaupt vonnöten sei (wir berichteten). „Die Verwaltung hat das entsprechend weiterverfolgt und kam zu dem Schluss, dass wir die Wohneinheiten nicht mehr brauchen“, so der Ordnungsamtsleiter Rolf Engert auf Nachfrage. Was 2016 angehe, „so versuchen wir, noch die eine oder andere Wohnung anzumieten und da sieht es gut aus“, erklärt er. Insofern habe man ein sicheres Fundament. 2017 werde dann die Unterkunft in der Schafgasse für 26 Personen fertig. „Wir haben vom Landratsamt zwar noch keine sicheren Zahlen, aber wir gehen davon aus, dass dies reichen wird.“