„Schauen Sie genau hin! Stellen Sie Fragen. Trauen Sie Ihren Augen. Folgen Sie einfach den Spuren, die Elfriede Müller in unterschiedlichen Farben und Drucktechniken ausgelegt hat.“ Mit diesen Worten forderte die Journalistin Karin Kontny das Vernissage-Publikum am Freitag, 2. März, in Ihrer Einführungsrede auf, sich einen eigenen Eindruck von den Werken Elfriede Müllers zu machen.