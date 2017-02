Steinheim Unerwarteter Stabwechsel bei der Wehr

Allerdings hatte das Ergebnis einen gewissen Makel: 27 von 82 wahlberechtigten Mitgliedern machten ihren Stimmzettel ungültig. Ein Indiz, dass der neue Mann am Ruder sich erst das Vertrauen der Truppe erarbeiten muss. Genau das hat Joachim Hielscher auch vor. „Ich gebe alles“, versprach der 47-Jährige. Er wünsche sich ein gutes Miteinander und Offenheit. Hielscher, der mit seiner Partnerin und zwei Kindern in Kleinbottwar lebt, machte jedoch auch klar, dass er Unterstützung brauche. Zudem wünsche er sich einen ehrlichen Umgang. Er sei kritikfähig und jederzeit erreichbar. „Und wenn Probleme auftauchen, sollte man das offen und frei sagen“, betonte er. Wenn all dies beherzigt werde, könne sich das unter Schäffer einwandfrei laufende Rad bei der Feuerwehr weiterdrehen.

Joachim Hielscher machte auch keinen Hehl daraus, dass er in der Kernstadt noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist. In der Abteilung in Kleinbottwar mische er seit drei Jahren mit. Zuvor war er in Remseck aktiv. Der neue Mann an der Spitze hat bis dato keine Führungsposition in der Steinheimer Wehr. Das sei aber nicht unüblich, erklärte der Kreisbrandmeister Andy Dorroch am Rande der Versammlung. Er könne nun die entsprechenden Lehrgänge absolvieren. „Er ist seit 28 Jahren bei der Feuerwehr“, ergänzte der Bürgermeister Thomas Winterhalter. „Und was ist eine Führungskraft?“, fragte er rhetorisch. Das sei doch eine Typenfrage.