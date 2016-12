Steinheim Ulrich Laumann freut sich auf die Aufgabe als Sprachrohr

Hubert Haaga, Leiter des Staatlichen Schulamts Ludwigsburg, überreichte am Montag in Begleitung des Ersten Beigeordneten der Stadt Steinheim, Norbert Gundelsweiler, dem Schulleiter der Realschule Steinheim die Bestellung zum neuen geschäftsführenden Schulleiter der Schulen der Stadt Steinheim. „Mit Ulrich Laumann erhalten die Schulen der Stadt eine äußerst kompetente Vertretung und die Stadt einen höchst verlässlichen Partner “ betonte Haaga.

Ulrich Laumann folgt auf Rainer Fröbel, der bis zu seiner Pensionierung zum 31. Juli 2016 Leiter der Erich Kästner Realschule in Steinheim war und viele Jahre das Amt des geschäftsführenden Schulleiters der Schulen der Stadt Steinheim hervorragend ausgefüllt hat. „Auch wenn Ulrich Laumann erst im Sommer die Schulleitung an der Realschule in Steinheim übernommen hat, verfügt er als bisheriger stellvertretender Schulleiter über genügend Erfahrung, um das Amt des geschäftsführenden Schulleiters kompetent auszufüllen“, ist sich der Leiter des Staatlichen Schulamts sicher.

Hubert Haaga sieht die geschäftsführende Schulleitung als wichtigen Partner in der Vertretung der Schulen beim Schulträger und bei der Schulverwaltung. „Er ist Bindeglied zwischen allen Interessen der verschiedenen Schulen. Deshalb braucht es jemanden, der unterschiedliche Perspektiven einnehmen und in sein Handeln im Sinne aller integrieren kann“ so Haaga. Norbert Gundelsweiler freute sich, dass durch die zügige Neubesetzung der Stelle die bisher gute Zusammenarbeit nahtlos fortgeführt werden kann. Ulrich Laumann betonte, dass die geschäftsführende Schulleitung für ihn etwas Besonderes sei. „Die Interessen aller bestmöglich zu vertreten, ist eine reizvolle Aufgabe. Auch ist es mir ein Anliegen, die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung fortzuführen.“

Ulrich Laumann, geboren am 7. Dezember 1973 in Bevergen, studierte für das Lehramt an Realschulen an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sein Referendariat absolvierte er am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Ludwigsburg. Im September 2006 wurde er dann Lehrer an der Realschule Korntal-Münchingen, am 1. August 2013 übernahm er die stellvertretende Schulleiter an der Erich Kästner Realschule in Steinheim. Seit dem 1. August 2016 hat er nun die Schulleitung inne.