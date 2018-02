Steinheim/Triathlon Neue Rookies gesucht!

„Das war immer etwas kurzfristig. Deshalb gibt es diesmal erst diese Info-Abende, ehe dann am Montag, 26. Februar, um 19 Uhr bei einem Abend in der Marbacher Zeitung der Startschuss fällt“, berichtet Fischer. Zu diesem Auftaktabend muss man sich anmelden, zu den Informationsveranstaltungen kann man derweil einfach so kommen – ohne sich im Vorfeld zu melden.

Wirklich viele Ausreden, das Projekt nicht anzugehen, gibt es nicht. „Jeder kann das in wenigen Wochen schaffen – außer jemand kommt mit einer Verletzung. Dann wird es etwas schwierig“, sagt Roy Fischer, der den Preis für das Projekt im Vergleich zum Vorjahr etwas gesenkt hat. Anstatt 149 Euro kostet die Teilnahme nun wieder wie in den Jahren zuvor 99 Euro. „Wir wollen ja, dass viele mitmachen und wir eine schöne Gruppe zusammenkriegen“, sagt der Triathlon-Liebhaber. Die einzigen beiden Voraussetzungen, die es gibt, um bei „Roys Rookies“ mitzumachen, sind eine medizinische Unbedenklichkeit sowie eine vorliegende Anmeldung für die classic-Distanz beim mz3athlon. Dafür bekommen die Rookies dann Folgendes geboten: einen persönlichen Fitness-Check, einen Einsteiger-Triathlon-Trainingsplan, mehrere betreute Trainingseinheiten in der Woche, eine Ausrüstungsberatung, einen Workshop zum Thema Fahrrad-Pannenhilfe, ein Tempomacher-T-Shirt sowie Sonderkonditionen bei Tempomacher.

Info: Anmelden für den Auftaktabend am 26. Februar um 19 Uhr in der Marbacher Zeitung kann man sich per E-Mail unter j.spors@marbacher-zeitung.de. Infos zum Rookie-Projekt gibt es bei Roy Fischer unter E-Mail roy@tempomacher.de.