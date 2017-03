Steinheim/Triathlon In wenigen Wochen zum ersten Triathlon: neue Rookies gesucht!

Sie wollten schon immer einmal einen Triathlon absolvieren, haben sich das bislang aber nicht zugetraut? Weil die genaue Anleitung, vielleicht aber auch etwas die Sportlichkeit und vor allem die Motivation fehlte? Dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu ändern. Denn in diesen Tagen startet das Projekt „Roys Rookies“ im Rahmen des mz3athlons (14. Mai) in die nächste Runde. Zum inzwischen bereits sechsten Mal will Roy Fischer Triathlon-Anfänger dabei unterstützen, ihr Ziel zu erreichen. Diesmal hat er sich sogar noch drei Betreuer mit ins Boot geholt: Michael Rakers, Heike Singer und Markus Wunder. Mit gemeinsamen Trainingseinheiten, einem individuell auf die Person zugeschnittenen Vorbereitungsplan, dem nötigen Know-how sowie allerhand Herzblut wollen sie den Einsteigern helfen, den Traum vom ersten Triathlon zu verwirklichen. Einen Info-Abend zum Projekt gibt es am Montag, 13. März, im Haus der Marbacher Zeitung. Achtung: Der Termin wurde um eine Woche vom 6. auf den 13. März verschoben. Los geht’s um 19 Uhr. Alle Interessierten sind willkommen.

Wirklich viele Ausreden, das Projekt nicht anzugehen, gibt es nicht. „Jeder kann das in wenigen Wochen schaffen – außer jemand kommt mit einer Verletzung. Dann wird es etwas schwierig“, sagt Roy Fischer, Inhaber des Sportfachgeschäfts Roy Sports in Ludwigsburg und zugleich großer Triathlon-Liebhaber. Er selbst hat schon einige Wettkämpfe absolviert, in den vergangenen Jahren hat er sich aber hauptsächlich darum gekümmert, dass Einsteiger beim mz3athlon mit einem Lächeln ins Ziel laufen. Mit steigendem Erfolg. Von Jahr zu Jahr meldeten sich mehr Willige an und „rockten“ den mz3athlon in Steinheim. Im vergangenen Jahr gingen um die 40 Rookies an den Start, so viele wie nie zuvor.