Steinheim/Triathlon Der Startschuss für die Rookies ist gefallen

„Wir wollen euch Hilfsmittel anbieten, welche ihr davon dann in Anspruch nehmt, liegt bei euch. Wichtig sind aber gewisse Schlüsseleinheiten“, erklärte Fischer. Das Wechseltraining sei so eine, oder aber das Abfahren der Strecke. Ansonsten gelte es während der nächsten zehn Wochen: „Alles soll so bleiben wie bisher auch – ihr könnt essen und trinken, was ihr wollt, Freunde treffen und euren Beruf ausüben.“ Denn blinder Aktionismus bringe gar nichts und sei auch nicht nachhaltig. „Wir haben eine Fortsetzungsquote von bestimmt 50 Prozent“, berichtete Fischer und zeigte dabei auf die Personen neben sich. Michael Rakers und Heike Singer seien zwei der Ex-Rookies, die hängengeblieben seien beim Triathlon. Und zwar so sehr, dass sie ihrem ehemaligen Mentor nun bereits zum zweiten Mal in Folge als Betreuer für die neuen Einsteiger zur Seite stehen. Hilfestellung wollte am Montag auch eine Dritte im Bunde geben: Melanie Altenbeck. Vor drei Jahren selbst noch Rookie, finishte sie im vergangenen Jahr den Ironman auf Hawaii. Und das, obwohl sie zu Beginn des Rookie-Projekts im Wasser mehr unterging als vorwärts kam, wie sie unter ungläubigen Blicken erzählte. Vor allem bei Maurizio Merev lief sie dabei offene Türen ein. „Übers Radfahren und Laufen mache ich mir keine Gedanken, aber beim Schwimmen saufe ich ab“, meinte er. Mit dieser Meinung stand er nicht alleine da. Wie auch schon in den Jahren zuvor fürchten sich die meisten Teilnehmer vor der ersten Disziplin. „Aber das liegt daran, dass ihr die richtige Technik noch nicht drauf habt. Macht euch keine Sorgen, ihr schafft die 500 Meter locker“, so Roy Fischer.