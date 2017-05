Steinheim/Triathlon Beim mz3athlon strahlt nicht nur die Sonne

„Ich bin ein bisschen zu wenig eingeschwommen und habe mich deshalb im Wasser erst so ab 400 Metern gut gefühlt. Auf dem Rad habe ich dann versucht, meine Runden zu steigern. Das hat gut funktioniert. Beim Laufen habe ich schließlich noch einmal Vollgas gegeben, weil da einer näher kam“, erklärte er im Ziel. Wer ihm genau auf den Fersen war, wusste Wojt nicht, es hätte aber Fabian Knobelspies sein können. Der Lokalmatador vom Team Silla Hopp wurde nämlich Zweiter nach 1:22:29 Stunden und war darüber absolut happy. „Lukasz war für mich beim Schwimmen uneinholbar und Michael Göhner war bis nach dem Radfahren vor mir. Er war einfach schneller. Aber in der ersten Laufrunde habe ich ihn dann im Weinberg geschnappt“, berichtete er. „Beim Laufen habe ich einfach noch Defizite nach meiner dreijährigen Verletzung“, sagte Michael Göhner zu dem Zweikampf, war letztlich aber auch mit Platz drei absolut zufrieden. „Ich war, glaube ich, sogar schneller als bei meinem Sieg letztes Jahr. Für mich war das heute ein guter Einstieg. Nächste Woche starte ich bei einem Ironman, wenn ich da auch wieder Dritter werde, ist das super“, meinte Göhner schmunzelnd.

Bei den Frauen auf der heavy-Distanz wurde erst Zuzka Unger als Siegerin gefeiert – bis heraus kam, dass sie in der zu frühen Startgruppe ins Rennen gegangen war. Nachdem Klarheit herrschte, stand bei ihr Platz sieben und ganz oben auf dem Treppchen Dana Wagner vom team.ggu-software.com. Wagner hatte sich auf der Radstrecke noch ein enges Duell mit Laura Jansen geliefert, aus dem sie letztlich als Gewinnerin hervorging. „Laura ist immer an den Steigungen an mir vorbeigefahren und ich habe sie dann wieder beim Herunterfahren überholt“, berichtete Dana Wagner. Am Ende hatte sie nach 1:35:53 Stunden rund eine Minute Vorsprung auf die Zweitplatzierte, die sich über ihre 1:36:50 aber auch tierisch freute. Auf Rang drei landete Alexandra Olpp vom Riva Team TC Backnang nach genau 1:39:17 Stunde.