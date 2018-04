Steinheim/Tischtennis TSG Steinheim verliert Marathon-Match gegen Neckarsulm

In der Damen Landesklasse 2 kam die TTG Marbach/Rielingshausen

im vielleicht vorentscheidenden Duell um den Klassenerhalt beim RKV Neckarweihingen mit 1:8 unter der Räder. Den Ehrenpunkt für die TTG holte das Duo Karin Friedmann/Karin Bokelmann. Die Unterlegenheit der Schillerstädterinnen zeigte sich auch in der Tatsache, dass sie in den sieben Einzelbegegnungen zusammen gerade einmal drei weitere Satzgewinne verbuchen konnten. Da der TSV Asperg beim TSV Zaisersweiher mit 8:1 gewann, hat die Stadtallianz vor dem letzten Spieltag denkbar schlechte Karten im Abstiegskampf. Die TTG liegt mit 9:17 Punkten und einem Spielverhältnis von -30 auf Rang sieben und damit dem ersten Abstiegsplatz. Neckarweihingen (10:16/-8) ist nun Sechster. Die Stadtallianz kann den Klassenerhalt nur noch bei einer Niederlage von Neckarweihingen und einem eigenen Sieg gegen Zaisersweiher am letzten Spieltag schaffen.

Das erste Herrenteam des TV Großbottwar

setzte sich in der Bezirksliga 1 beim TTV Ingersheim mit 9:7 durch und sicherte sich dadurch den Klassenerhalt. Mit entscheidend war die Doppelstärke der Gäste: Thomas Friedl/Rüdiger Weiß (2) und Jochen Sturmann/Martin Liebig holten gleich drei der möglichen vier Punkte. Einzig Fabian Westhoff/Stefan Kubelj mussten sich geschlagen geben. In den Einzeln überzeugte vor allem Weiß, der sich zweimal durchsetzte und somit der Mann des Abends war. Außerdem waren Thomas Friedl, Fabian Westhoff (2) und Martin Liebig erfolgreich. In Viertelfinale des Pokalwettbewerbs der Bezirksligen und Bezirksklassen gewann der TVG überraschend deutlich mit 4:0 gegen den TSV Löchgau II. Im gesamten Spielverlauf gaben die Hausherren lediglich zwei Sätze ab. Für Großbottwar punkteten Westhoff, Sturmann und Friedl in den Einzeln sowie das Duo Friedl/Weiß.

In der Herren Kreisliga A2 gewann der TTV Erdmannhausen

beim TUG Hofen mit 9:6. Bis zur 5:2-Führung des TTV hatte alles nach einem relativ ungefährdeten Erfolg des Tabellenzweiten ausgesehen. Für die Gäste hatten das Duo Oliver von Schaewen/Steffen Schmautz sowie Joachim Weber, Oliver von Schaewen, Dirk Widmayer und Steffen Schmautz in den Einzeln gepunktet. Durch drei 3:2-Einzelsiege in Serie gelang dem Tabellenachten dann der Ausgleich zum 5:5. Die Erdmannhäuser ließen sich dadurch aber nicht schocken und gingen Dank der Erfolge von Weber, Schmautz und Widmayer mit 8:5 erneut klar in Führung. Zwar kam der TUG noch einmal auf 6:8 heran, doch Pfannenstiel machte anschließend den Sack für den TTV Erdmannhausen zu.