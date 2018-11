Steinheim/Tischtennis Trotz Sieg die Tabellenführung verloren

Eine ähnliche Achterbahnfahrt wie die Steinheimerinnen erlebte auch die erste Herrenmannschaft des TGV Winzerhausen

in der Bezirksliga 1 beim 9:7-Heimsieg gegen den TV Markgröningen III. 5:0, 5:4, 7:4, 7:7 und 9:7 lauteten die Zwischenstände beziehungsweise das Endresultat aus Sicht der Hausherren. Entscheidend für den Heimsieg war die Doppelstärke des TGV, da Marcel Meixner/Ulrich Deiss (2), Dominic Meixner/Fabian Hörmann und Boris Trattberger/Jörg Brose alle vier Spiele gewinnen konnten. Außerdem punkteten für die Winzerhäuser in den Einzeln Dominic und Marcel Meixner jeweils zweimal sowie Brose einmal. Bei der KSG Gerlingen II erkämpfte der TGV ein 8:8-Unentschieden. Wiederum überzeugten die Winzerhäuser in den Doppeln, da Dominic Meixner/Fabian Hörmann und Marcel Meixner/Ulrich Deiss (2) drei der acht Punkte holten. Die weiteren Gästezähler kamen durch die Erfolge von Marcel Meixner (2), Dominic Meixner und Deiss (2).

Die TTG Marbach/Rielingshausen

gewann zu Hause gegen den Aufsteiger TuS Freiberg II relativ ungefährdet mit 9:4 und eroberte dadurch die Tabellenführung. Den Grundstein für den Heimerfolg legten die Schillerstädter bereits in den Doppeln, als sowohl Markus Schmandke/Gerd Häusser als auch Wilfried Hildebrandt/Andreas Feldges und Volker Mast/Martin Grimm erfolgreich waren. Dabei wurden die Paarungen erstmals in dieser Saison neu zusammengestellt, bisher hatten stets Hildebrandt und Häusser das Spitzendoppel der Stadtallianz gebildet. Gegen Freiberg ging die taktische Umstellung damit voll auf. Außerdem punkteten für die Stadtallianz Hildebrandt, Schmandke sowie Feldges (2) und Häusser (2) in den Einzeln. Das Match des Tages lieferte Feldges ab, der gegen Adrian Hoffmann im fünften Durchgang bereits mit 3:8 zurück lag. Nach einem Timeout spielte er jedoch wie ausgewechselt und gewann den Satz mit 12:10.

Der ersatzgeschwächte TV Großbottwar

musste in Münchingen eine 3:9-Niederlage einstecken. Damit trennt den TVG aktuell lediglich das Spielverhältnis vom Relegationsplatz. In Münchingen konnten für die Gäste nur das Duo Fabian Westhoff/Martin Liebig sowie Andreas Hauer und Jörg Hoffmann in den Einzeln punkten. Am vorderen Paarkreuz musste sich Thomas Friedl gleich zweimal mit 2:3 geschlagen geben.

In der Damen Landesklasse 2 wartet die TTG Marbach/Rielingshausen

weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Beim TTV Pleidelsheim

unterlag man mit 5:8. Die Schillerstädterinnen hatten sich zwar durchaus etwas ausgerechnet, standen gegen die äußerst konzentriert und zielstrebig auftretenden Gastgeberinnen am Ende aber wieder einmal mit leeren Händen da. Die TTG konnte die Begegnung durch die Erfolge der Paarung Karin Bokelmann/Renate Körper sowie Nathalie Seyfferle, Karin Bokelmann, Renate Körper und Michelle Koch in den Einzeln immerhin bis zum Zwischenstand von 5:6 aus ihrer Sicht offenhalten. Dann sorgte aber die bärenstark aufspielende Pleidelsheimerin Franziska Bopp durch ein 3:2 gegen Renate Körper für die Vorentscheidung zu Gunsten des TTV. Ihre Mannschaftskameradin Inge Hillebrandt-Rutsch machte anschließend durch ein 3:1 gegen Seyfferle den Heimsieg perfekt.