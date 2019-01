Steinheim/Tischtennis Eidgenossen triumphieren beim Trollinger-Cup

Berechenbarer ging es da bei den Damen zu. Mit der KSG Haunedorf setzte sich eine Mannschaft 3:1 gegen die PSG Ludwigsburg durch, die seit der ersten Auflage vor zwei Jahrzehnten vertreten ist. Diesmal gar mit fünf Mannschaften. In der Vergangenheit trug die KSG schon so manchen Turniersieg davon, wofür die Anreise von 230 Kilometern mit Bus und Auto aus der hessischen Gemeinde freilich zusätzlich lohnt. „Wobei es kein Beinbruch gewesen wäre, wenn wir heute nicht gewonnen hätten“, sagt Heike Hartmann schmunzelnd. Schließlich stehe die Geselligkeit klar im Vordergrund. Und so denken nicht nur die Stammgäste aus Haunedorf, sondern wohl alle Teilnehmer.

52 Mannschaften spielten am Samstag und Sonntag in fünf Konkurrenzen um den Trollinger-Cup – in den Herren A bis C, bei den Damen sowie im kurzfristig geschaffenen Mixed-Turnier mit Spielern der Herren D und Damen B. Das war auch darauf zurückzuführen, dass drei Mannschaften ihre Teilnahme wegen des Schneetreibens kurzfristig absagen mussten. Die Riedhalle brachte das Turnier trotzdem wieder an den Rand ihrer Kapazität: An 24 Platten wurde zeitgleich gespielt. Als Schiedsrichter fungierten die Jugendspieler des TSG Steinheim, 50 Helfer waren über die Tage und Schichten im Einsatz.

Die Atmosphäre unter den Tischtennisspielern glich wieder einem großen Familientreffen. Das hatte schon am Freitagabend so angefangen, als der Cup mit dem Ulrike-Küstner-Gedächtnis-Mixed-Turnier eingeleitet wurde. Daran nehmen stets die Mannschaften teil, die eine weitere Anreise haben und daher schon ab Freitag in Steinheim weilen. „Und diesmal hatten wir 24 Damen und 34 Herren – das ist beinahe Rekord“, sagt TSG-Abteilungsleiter Harald Enderle erfreut. Und auch am Samstagabend herrschte dann „gigantische Stimmung“, schließlich machte Alleinunterhalter Bernd Strohmaier bei der Trollinger-Party wieder Musik, die viele Gäste im Hallenfoyer von der Bar hinüber auf die Tanzfläche lockte. Bis tief in die Nacht wurde gefeiert. Und auch die vor vier Jahren von Anja Ziegler eigens komponierte Trollinger-Hymne erklang wieder. Und dank der verteilten Textblätter sangen auch alle mit.