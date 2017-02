Steinheim Thema: Weinbau und Tourismus

Und das alles sei keinesfalls zu viel, betonte sie bei ihrem Impulsbeitrag. „Wir haben hier tolle Sachen und es soll weitergehen.“ Unter das Dach „Weinwege Württemberg“ habe man drei Dinge zusammengefasst: die Württemberger Weinstraße, den Württemberger Weinradweg und die Württemberger Weinwanderwege. Jessica Deutsch freut sich, dass die Leute „wahnsinnig interessiert“ daran sind.

So interessiert, dass beispielsweise Selbstvermarkter im Weinbau an ihre Grenzen stoßen, wie Moderatorin Karin Götz in der anschließenden Diskussion nachfragte. Jessica Deutsch steht den Weingärtnern dann aber auch mit Rat und Tat zur Seite. „Winzer können sich zusammenschließen und gemeinsam etwas anbieten. Oder sie nutzen die Weinerlebnisführer“, erklärte sie. Oder, anstatt selbst Zimmer anzubieten, könnten Wengerter vor ihrem Haus einen Caravanstellplatz einrichten.